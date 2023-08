Um ônibus da empresa Unida pegou fogo na tarde desse domingo (13) na MG-353 próximo a Juiz de Fora. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, os policiais perceberam que um incêndio havia se iniciado na parte traseira, no cofre motor, do veículo e rapidamente pararam o ônibus e evacuaram os 43 ocupantes.

Os militares tentaram conter as chamas com extintores de incêndio, mas não conseguiram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as chamas foram debeladas.



Houve interdição total da via durante a ocorrência, sendo posteriormente liberada. Não há informações sobre o motivo do incêndio.