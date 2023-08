Um homem, de 34 anos, foi preso por tráfico de drogas após a Polícia Militar (PM) localizar mais de 100 pinos de cocaínas enterrados no quintal de sua casa, na madrugada do último sábado (12) em Andrelândia.

Segundo informações da Polícia Militar, durante uma batida policial no Bairro BH, os militares abordaram uma moto, conduzida pelo suspeito. Durante uma busca pessoal foram localizados 10 pinos de cocaína e R$150.

Dando continuidade às diligências, os militares foram até a casa do suspeito e localizaram mais de 100 pinos de cocaína enterrados no quintal e R$947,50 no armário da cozinha.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão em São João del-Rei juntamente com o material encontrado na ação.





FOTO: PMMG - Reprodução

PMMG - Reprodução

