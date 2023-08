Um homem, de 56 anos, foi agredido durante um roubo no fim da madrugada desse sábado (12) no Bairro Matosinhos em São João del-Rei.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o homem estava andando pela rua, próximo à sua casa, quando foi abordado por dois suspeitos. Um deles lhe agarrou pelas costas e segurou seu pescoço enquanto o outro retirou uma carteira do bolso de trás de sua calça.

A vítima relatou que um dos indivíduos usava uma blusa preta de moletom, com capuz e boné. Ela não conseguiu descrever nenhuma característica do outro suspeito.

Os militares conseguiram encontrar a carteira do homem e entregaram para a vítima, que sentiu falta de R$2 e de um cartão bancário.



Em seguida, a guarnição se deslocou até um imóvel, na Vila Nossa Senhora de Fátima, com intuito de localizar um dos suspeitos, porém o mesmo fechado e, aparentemente, sem ninguém no local. Até o momento ninguém foi preso.

Polícia | roubo | São João