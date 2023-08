Um homem de 29 anos foi preso na noite do sábado (12), em uma abordagem no Bairro Triângulo, em Conselheiro Lafaiete. O suspeito tinha a posse de 29 pedras de crack, a quantia de R$30 e materiais para o embalo da droga. Na sexta-feira (11) a Polícia Militar apreendeu seis tabletes de maconha no Bairro Real de Queluz, embora não tenha conseguido encontrar ou prender suspeitos no momento e no local da ação.



5 anos | apreensão | Conselheiro Lafaiete | Crack | Drogas | Homem | Polícia