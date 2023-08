Uma onça parda entrou em uma residência do Distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto, e se alojou na garagem do imóvel, no sábado (12). Uma das moradoras do imóvel se deparou com o animal deitado no local, porém, não conseguiu identificar que se tratava de uma onça. Ela acionou o Corpo de Bombeiros, que encaminhou o material para fazer o resgate do felino.



Segundo o registro, curiosos cercaram o endereço em que o animal foi encontrado. Os Bombeiros isolaram os dois lados da rua para evitar a passagem de pessoas e veículos. Foi efetuado orientação ao publico presente para permanecer em casa e fechar os acessos das residências.

O chefe da equipe providenciou o controle do portão eletrônico e, com cautela, adentrou na garagem para identificar o animal em questão. A onça, conforme os bombeiros, é característica da localidade. Com o ambiente isolado, o Núcleo de Biodiversidade e Florestas do IBAMA/MG entrou, sedou o felino com um dardo de pressão.



A equipe do Ibama assumiu o estado de saúde do animal, fez vários exames de praxe, microchipando a onça e reconduzindo o espécime para a serra de Ouro Branco. Onde a Onça, do gênero Macho, adulto, de 31kg, saudável, e sem lesões , foi solta na natureza.







