A colisão de dois veículos na estrada de acesso ao Monumento Natural Pico do Ibituruna, em frente ao Refúgio da Serra, em Governador Valadares, deixou uma vítima fatal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois carros trafegavam juntos, eram tripulados por familiares e amigos que vieram dos Estados Unidos para participar de um casamento. Eles aproveitaram a ocasião para visitar locais turísticos.



O veículo que estava atrás teria tido uma pane no sistema de frenagem e desceu descontrolado. Ele se chocou com o veículo da frente e capotou três vezes antes de parar com as rodas para cima. A unidade do SAMU constatou o óbito de uma passageira que morreu e ficou presa nas ferragens. No carro da frente, ninguém se feriu. No outro, além da vitima fatal, outras pessoas tiveram ferimentos moderados e foram conduzidas ao Hospital Municipal.



Bombeiros e a perícia da Polícia Civil retiraram o corpo e realizaram outros trabalhos de praxe. A Polícia Militar deu apoio organizando o tráfego na via movimentada.





