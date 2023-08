Um casal foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (15) no Bairro Santa Maria, em Barbacena. Segundo a Polícia Militar (PM), após receberem denúncia de que os suspeitos estavam praticando o tráfico no local, a corporação se dirigiu até a residência.



Ainda de acordo com a PM, a corporação foi recebida pelo homem, alvo da denúncia, que autorizou a vistoria do imóvel e passou a segurar um cão da raça pitbull para que os policiais pudessem iniciar a verificação. Em determinado momento, quando percebeu que os militares localizariam os entorpecentes, o homem direcionou o cão para cima da equipe PM e fugiu pelos fundos do imóvel, deixando no local a namorada.



Os militares continuaram as buscas e encontraram 16 barras de maconha, um tablete de maconha, um telefone celular, um tablete de haxixe, uma bola de haxixe, seis buchas de maconha, quatro balanças de precisão, R$ 54,00 e diversos sacolés.

Diante da situação de flagrância e das denúncias, a mulher foi presa e conduzida até a Delegacia de Polícia juntamente com o material arrecadado.