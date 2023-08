Quatro homens roubaram um posto de combustíveis na BR-040, na altura do município de Alfredo Vasconcelos na noite do domingo (13). De acordo com o registro, havia dois frentistas trabalhando, quando o veículo em que os suspeitos estavam chegou. Eles desceram e armados com revólveres, exigiram saber onde estava o dinheiro. Levaram cerca de R$750 do cofre e fugiram no sentido Ressaquinha.

O veículo usado pelos suspeitos foi encontrado em uma estrada vicinal. O carro foi furtado no dia 10 de agosto em Carandaí. A perícia foi acionada. A PM continuou as diligências para identificar

e prender os autores, sem êxito até o momento.