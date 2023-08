Duas ocorrências relativas ao tráfico de drogas culminaram em prisões ao longo dessa segunda-feira (14), em Conselheiro Lafaiete. Na Praça Barão de Queluz, um jovem de 20 anos e duas moças de 18 e 20 anos foram flagrados repassando drogas. A Polícia Militar os abordou e, com eles encontrou cinco buchas de maconha. Os três foram conduzidos à Delegacia.

No período da tarde, por meio do levantamento de informações, as equipes da PM abordaram dois outros suspeitos que atuavam no Bairro Matilde. Dois jovens de 20 e 22 anos, respectivamente foram abordados e presos com 70 microtubos contendo cocaína e outros vazios, três barras e oito buchas de maconha, uma balança de precisão e R$ 59,00. Os autores foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos.