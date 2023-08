Uma mulher, que não teve a idade informada, ficou ferida em um acidente no início da manhã desta quarta-feira (16) na BR-494, próximo ao trevo de Ritápolis.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados após o veículo capotar. A vítima estava no banco de trás do carro sentindo fortes dores no braço e perna direita. Os militares forçaram a abertura da porta, imobilizaram a vítima e, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), conduziram a mesma para o atendimento médico.

O motorista do veículo foi encontrado fora do carro e, aparentemente, sem ferimentos. A causa do acidente não foi informada. .