Um homem, de 37 anos,foi preso após tentar matar uma mulher de 45 anos e ferir outra de 34 anos no fim da manhã dessa quarta-feira (16) no Bairro São Pedro em Barbacena. As mulheres foram agredidas com uma enxada, amarradas e trancadas em uma casa e uma delas teve ferimentos graves.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a mulher de 34 anos relatou que ela e a amiga, de 45 anos, na noite anterior, foram juntas com o homem para a casa dele, onde beberam e usaram drogas durante a noite. Quando o dia amanheceu, a mulher foi acordada pela amiga para que elas fossem embora e começaram a se arrumar. Nesse momento o homem entrou na casa com uma enxada e golpeou a cabeça e as costas da mulher de 415 anos. A mulher tentou defender a amiga que estava sendo agredida, mas foi atingida pelo cabo da enxada nas costas.

A mulher relatou que o homem pegou uma faca e golpeou a amiga no pescoço, braço e abdômen. Em seguida, ele pegou um pedaço de fio de telefone e tentou enforcar a vítima, momento que a mulher tentou intervir mais uma vez e foi atacada com o mesmo nas pernas.

A vítima relatou que após as agressões, o suspeito começou a xingá-las, pegou uma corda, amarrou as duas, as amordaçou com um pedaço de pano e saiu dizendo que iria voltar com uma arma de fogo para matá-las.



A mulher de 45 anos, mesmo apresentando forte sangramento, conseguiu se desamarrar e também ajudou a amiga a se soltar. Elas fugiram pela janela dos fundos da residência e pediram socorro. A mulher contou que a amiga e o suspeito estão em um relacionamento e escutou o homem perguntar para a

namorada onde estavam os R$300 que ele tinha na carteira.



A equipe PM iniciou diligências e localizou o suspeito em um bar. Ao ser questionado sobre o que havia acontecido, o homem disse que realmente passou a noite fazendo uso de entorpecentes e bebida alcoólica com as mulheres e ao amanhecer, deu por falta de R$ 300 e

questionou as duas. Como teve resposta negativa sobre o dinheiro que havia sumido, resolveu trancá-las na residência para que devolvessem o dinheiro dele. O homem disse que não agrediu nenhuma delas. A perícia esteve no local dos fatos e realizou o trabalho de praxe.

O homem foi preso pelos crimes de tentativa de homicídio, lesão corporal e cárcere privado sendo encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com uma arma, apreendida na ação.