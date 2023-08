A Concer aplica um tratamento antierosivo em um talude no KM814 da BR-040, na altura da cidade de Simão Pereira. A intervenção é feita com a instalação de biomantas, que consiste na preparação do terreno, plantio de sementes e implantação de cobertura feita à base de materiais naturais, com o objetivo de proteger o solo.



Segundo a Concer, trata-se de uma solução mais rápida e eficiente, apropriada para ações preventivas em camadas mais superficiais de terreno. No verão de 2022, conforme ressaltou a concessionária, a mesma solução foi empregada em 31 taludes ao longo da rodovia.