Uma recém-nascida de 12 dias sofreu um engasgo na noite dessa quarta-feira (16), por volta das 19h. Em São João Del-Rei. A mãe da criança acionou o Corpo de Bombeiros após amamentar, quando percebeu que a filha estava com as vias respiratórias obstruídas e começava a ficar com tom de pele arroxeado (cianótica). Os bombeiros, ao receberem o chamado, começaram a orientar a mulher, para o procedimento de desobstrução, de acordo com Instrução Técnica Operacional 23.

Enquanto as condutas eram passadas por telefone, uma Unidade de Resgate foi deslocada para o endereço. Após algumas tentativas, a mãe conseguiu fazer com que o bebê se desengasgasse. Na chegada da viatura, mesmo com a situação sob controle, mãe e filha foram encaminhadas para a Santa Casa para uma avaliação médica.