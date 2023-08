O celular de uma idosa de 71 aos, que foi furtado em um estabelecimento comercial de Santos Dumont foi recuperado pela Polícia Civil na quarta-feira (16). O furto ocorreu no último dia 7 de agosto, enquanto a vítima fazia compras em um mercado, no Bairro Santo Antônio.

Segundo o registro, a idosa, no momento do pagamento, acabou deixando o celular sob a

bancada do caixa, momento em que o suspeito, um homem de 37 anos, se aproximou e furtou o celular, colocando-o no bolso. A vítima procurou a PCMG, que conseguiu identificar e localizar o autor. O homem foi encaminhado para a delegacia onde foi ouvido e assumiu a autoria do crime.



Por não se tratar de prisão em flagrante, o indivíduo foi liberado e responderá pelo crime de furto.

O aparelho celular foi restituído à vítima.