Um veículo foi totalmente tomado pelas chamas no Parque Rodoviários, em Conselheiro Lafaiete, na manhã deste sábado (19). O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, na qual foram utilizados 716 litros de água. Os militares extinguiram as chamas, no entanto, o automóvel ficou completamente destruído. As causas do sinistro não foram apontadas ainda.