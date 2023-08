O galho de uma árvore de grande porte, que se desprendeu e ficou preso em outras árvores, com risco de queda, levou os Bombeiros de São João Del-Rei ao Bairro Fábricas nessa sexta-feira (18). Para retirar o galho, foi necessário isolar parte da calçada e da posta, para realizar os cortes com segurança. Com auxílio de escada, cordas e outros equipamentos foi realizada a supressão total do galho e eliminado o risco para transeuntes e veículos próximos ao local.