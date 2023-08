Um idoso de 65 anos morreu em uma colisão entre dois automóveis no KM 270 da Rodovia BR 356, no Bairro Leblon, em Muriaé, na noite desta sexta-feira (18).De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, no momento da chegada da viatura, o condutor não apresentava sinais vitais. O outro motorista, um homem de 38 anos apresentou alguns ferimentos nas pernas e no tórax. Ele foi imobilizado e transportado para o Hospital do Município pelo SAMU.