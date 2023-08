Um homem, de 29 anos, em situação de rua, foi assassinado a tiros na madrugada desse sábado (19) em Barbacena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a guarnição foi acionada no Bairro São Pedro após denúncias de que um homem havia sido alvejado por tiros no local. O homem foi encontrado com uma perfuração no tórax e sem sinais vitais.

Durante os trabalhos de praxe, uma mulher, de 30 anos, relatou para os militares que estava fazendo uso de drogas, quando a vítima chegou acompanhada de outro homem, que ela não conhecia. Em dado momento, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos na direção da vítima. A testemunha foi atingida de raspão no ombro, por um dos disparos, e fugiu.

Ainda, segundo a PM, a mulher informou que a vítima estava em situação de ria e constantemente se desentendia com outros usuários de drogas e que a provável motivação do crime seria uma dívida de drogas.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. Até o momento ninguém foi preso.