Um homem, de 30 anos, tentou matar um jovem, de 24 anos, atual companheiro de sua ex-mulher, na manhã desse domingo (20) no Bairro São Vicente em Cataguases.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a testemunha, que possui união estável com a vítima, relatou que seu ex-companheiro, com quem viveu nove anos, não aceitava a separação e estava fazendo ameaças através do Whatsapp.

No dia do crime, o suspeito invadiu a casa do casal portando uma arma de fogo e disparou cinco tiros na vítima. Os disparos atingiram a cabeça, tórax, ombro e coxa direita da vítima, que foi socorrida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) para o Hospital de Cataguases.

Ainda, segundo o SAMU, a vítima precisou ser transferida para o Hospital São Paulo, em Cataguases. A equipe médica informou que ela possuía um fragmento do projétil no cérebro. Até o momento não há mais informações sobre seu estado de saúde.

O suspeito fugiu do local do crime e não foi localizado. A PM segue no rastreamento.