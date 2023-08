Dois homens foram presos por conta do roubo de objetos sacros da Igreja de Santa Terezinha, em Conselheiro Lafaiete, ocorrido no sábado (19). Por conta de imagens registradas no templo foi possível identificar a autoria do crime. O suspeito, de 38 anos foi abordado e indicou a residência do responsável por receber os materiais. O segundo envolvido, de 35 anos, também foi preso por receptação. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais recuperados.