Um jovem de 25 anos foi internado em estado grave no domingo (20) na Maternidade São José em Conselheiro Lafaiete, por conta de agressões que sofreu. A Polícia Militar foi acionada e foi em busca dos autores. Um suspeito de 29 anos foi localizado e contido no Bairro São João. Ele tentou fugir pulando muros das residências vizinhas, com uma mochila.



Quando foi alcançado, a equipe fez uma revista e encontrou uma barra de maconha, 54 buchas e 13 tabletes da mesma substância, 15 papelotes de cocaína e uma porção grande do

entorpecente e ainda três pedras de crack. Em conversa, o abordado assumiu ser o autor das lesões e a propriedade da droga localizada. Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a apreensão realizada, a quantia de R$ 15 e um aparelho celular que também foram apreendidos em sua posse.