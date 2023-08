Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas depois de tentar se livrar de três pedras de crack, colocando-as na boca, na noite dessa terça-feira (22) no Bairro Vilela em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento pelo local os policiais receberam denúncias sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticado no bairro.

Durante as diligências os militares se depararam com o adolescente saindo de um terreno que, ao avistar a viatura correu e colocou as drogas na boca. Ele foi abordado e cuspiu as três pedras de crack, que estavam enroladas em um plástico transparente.

Ao ser questionado, o adolescente relatou que pegou 20 pedras de crack para vender e que já havia vendido a maior parte.



Ele foi apreendido em flagrante e conduzido para a Delegacia de plantão acompanhado de sua mãe.