Um homem de 32 anos foi executado à tiros dentro de um bar no Bairro Alvorada, em Congonhas, nessa quarta-feira (22). Os disparos atingiram a cabeça da vítima. No registro da ocorrência, a esposa da vítima, que testemunhou a ação, informou que ele apresentava ferimentos na face e em um dos braços, provocados pela luta corporal em que ele entrou com o autor, momentos antes de fugir. Segundo a PM, o suspeito ainda não foi localizado.