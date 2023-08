Um artefato explosivo artesanal foi apreendido na tarde dessa quarta-feira (23) em uma Agência dos Correios no Centro de Ouro Branco. O artefato foi recolhido pelo Esquadrão Antibombas do Bope.

Segundo a Polícia Militar (PM), a gerência dos correios informou que uma inspetora do local teria achado o artefato em uma encomenda que estaria aguardando ser retirada na agência, momento em que todos os funcionários foram retirados do local.



A Polícia Militar isolou a agência e acionou a equipe especializada do Esquadrão Antibombas do BOPE que, adotando os protocolos operacionais específicos, confirmou que de fato havia um artefato explosivo improvisado, recolhendo o artefato e seus componentes para posterior neutralização em ambiente controlado. Ninguém se feriu.

Não há mais informações sobre a autoria do objeto.