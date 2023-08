Um homem, de 33 anos, sob efeitos e drogas e em surto psicótico foi preso após ameaçar familiares com um bastão de madeira e uma faca no fim na tarde dessa quarta-feira (23) no Bairro Paulo Sexto em Conselheiro Lafaiete.

Segundo a Polícia Militar (PM), depois de muita conversa, os policiais conseguiram convencer o homem a liberar os familiares e entregar os materiais que portava, momento em que ele os arremessou pela janela da casa. O homem ainda tentou colocar fogo na residência, mas os militares conseguiram entrar no imóvel e contê-lo.



Ele foi conduzido ao pronto socorro onde foi medicado e posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia Civil para demais providências cabíveis.