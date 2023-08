Uma residência localizada no KM 18 da MGC-393, em Estrela Dalva era usada para tráfico de drogas e foi alvo de monitoramento da Polícia Militar nessa quarta-feira (23). Dois homens que saiam do local foram abordados. Com eles, havia dois pinos de cocaína. Os dois confirmaram à PM que teriam comprado o material ilícito na residência do suspeito.

A equipe se deslocou até a casa do homem responsável pela venda de entorpecentes. Em uma mesa nos fundos da casa, foram encontrados 212 pinos de cocaína cheios. A Polícia apreendeu a droga, assim como um telefone celular e R$310. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia para outras providências.