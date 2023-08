A pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), nessa quinta-feira (24), a Justiça condenou uma mulher a 51 anos, nove meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro com os próprios filhos, os dois menores de 14 anos na época dos acontecimentos. De acordo com a apuração, ela cometia o crime ausência do marido, que saía para trabalhar de manhã e retornava ao entardecer, na zona rural de Espera Feliz.



A denúncia do MPMG aponta, ainda, que quando os menores diziam que contariam para seu pai, a denunciada ainda praticava agressões contra eles, batendo com chinelo, além de os ameaçar para que não contassem. Pelas ameaças, a mulher foi condenada a quatro meses e seis dias de detenção, a ser cumprido no regime aberto.

Ao fixar as penas, a Justiça considerou a gravidade dos crimes e as consequências em relação ao dano psicológico causado às vítimas, que estão fazendo acompanhamento com profissional após a ocorrência dos fatos.