Um menor de 17 anos foi apreendido na tarde da última sexta-feira (25), por tráfico de drogas no Bairro Santo Antônio, em Barbacena. Segundo a Policia Militar (PM), após denuncia anônima, o suspeito foi localizado e com ele, foi encontrado a quantia de R$ 21,20.

Os militares foram na residência do menor e durante buscas no imóvel, a PM encontrou uma bucha de maconha, um invólucro plástico contendo em seu interior 27 pedras de crack, uma lâmina com resquício de substância semelhante a crack, duas tesouras também com resquício do entorpecente, a quantia de R$125,00, uma bobina de plástico filme, diversos sacolés e dois aparelhos celulares.

O menor foi apreendido por tráfico de drogas e roubo sendo conduzido para a Delegacia.