Após briga entre entre pai e filho, na última sexta-feira (25) o pai denunciou na Polícia Militar (PM) que o filho fazia tráfico de drogas junto com a namorada, o pai do suspeito contou ainda que ajudava o filho na venda das drogas.

Segundo a PM, um homem de 21 anos, foi a Delegacia Polícia Militar e relatou que teria tido uma briga com seu pai, 39 anos. Minutos após, o homem de 39 anos também foi até os militares e relatou que teria brigado com seu filho e ele quebrou as janelas da residência. O pai, ao ser informado que teria que aguardar um pouco, começou a gritar e ofender o militar que o atendeu e fugiu. A equipe PM então, foi na residência do homem e sua esposa confirmou sobre a briga entre pai e filho. O homem de 39 anos foi encontrado, abordado e recebeu voz de prisão pelo crime de desacato.

Ainda segundo os policiais, a equipe foi na casa do filho e, em conversa com sua namorada, 24 anos, ela disse que ele não estava na residência e autorizou a entrada dos militares. O pai disse aos militares que o filho estaria fazendo tráfico de drogas e teria ajudado o mesmo a dividir e ensacar diversas pedras de crack e que a namorada do filho também participava do tráfico.

Os militares localizaram um pote com diversas pedras de substância análoga a crack. Diante dos fatos, os três foram presos por tráfico de drogas.