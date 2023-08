Um homem de 23 anos foi detido no Bairro Linhazinha, em Conselheiro Lafaiete nessa sexta-feira (25). Ele foi denunciado por tráfico de drogas e havia um mandando de busca e apreensão em aberto contra ele. O homem foi encontrado e, no endereço em que ele estava, foi encontrada uma barra de crack, um revólver calibre 38mm, munições de igual calibre, duas máquinas de cartão e material para embalar o entorpecente.



O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia juntamente com os materiais apreendidos. Em outra ocorrência registrada no mesmo dia, um homem de 34 anos que se encontrava com mandado de prisão em aberto foi localizado e preso. O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia para as demais providências