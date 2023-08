Um jovem de 22 anos foi detido no Bairro Praia, em Carandaí, em uma abordagem policial. O homem é suspeito de fazer comércio de entorpecentes na região. Ele estava na rua com uma motocicleta e quando percebeu a aproximação da Polícia Militar, tentou fugir. Porém, foi contido. Ele tinha uma barra de maconha, dois papelotes de cocaína, um comprimido de ecstasy, uma balança de precisão, um celular e material para embalar as substâncias ilícitas. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia.