Um homem, de 61 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo na tarde dessa segunda-feira (28) no Bairro Nova Suíça em Barbacena. O armamento estava pendurado na parede do imóvel.



Segundo informações da Polícia Militar (PM), a equipe se deslocou para o local após receber denúncias de uma arma irregular. Ao chegarem no imóvel o homem alegou que a arma seria do seu falecido sogro. Durante as buscas uma espingarda cartucheira de dois canos, calibre 28 e sem munição, foi localizada pendurada na parede.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com a arma apreendida.