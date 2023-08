Um motorista de 42 anos morreu em uma colisão na Rua Doutor Elói Reis, bairro Matosinhos, próximo ao número 15, em São João Del-Rei, nessa terça-feira (29), por volta das 4h. O condutor teve uma parada cardiorrespiratória após bater em outro automóvel estacionado e sem ocupantes.

Os bombeiros fizeram a retirada da vítima e iniciaram manobras de reanimação com o uso do desfibrilador externo automático (DEA). Concomitantemente, foi feito contato com o Samu que acionou a Unidade de Suporte Avançado para auxílio médico. Após várias tentativas e várias manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e não obtendo êxito, foi constato o óbito do motorista. A perícia foi acionada para servidos de praxe.