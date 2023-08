O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Zona da Mata divulgou nesta terça-feira (29), uma redução de cerca de 60% no número de homicídios consumados cuja causa se relaciona com ações de gangues, facções e disputa pelo tráfico de drogas no município de Visconde do Rio Branco, após a deflagração da nona fase da operação Hércules.

Segundo o promotor de justiça Breno Costa da Silva Coelho, a operação, que segue em andamento, já proporcionou o cumprimento de 90 mandados de prisão e visa ao combate de facções criminosas ligadas ao tráfico interestadual de drogas e armas nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os grupos criminosos, que também estão envolvidos em homicídios e ameaças às autoridades, possuem atuação nas cidades de Visconde do Rio Branco, Ubá, Viçosa, Juiz de Fora e Rio de Janeiro.

Participam dos trabalhos o Ministério Público de Minas Gerais, as Polícias Militar, Civil, Penal e Rodoviária Federal, entre outros órgãos integrantes da Segurança Pública dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.