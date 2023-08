Um homem foi preso em um imóvel na Praça Antônio Guércio, Bairro Jardim Primavera, na tarde desta terça-feira (29). A vitima teve uma bicicleta roubada e não registrou o ocorrido no dia em que aconteceu porque tinha uma viagem marcada. Assim que voltou, recebeu informações a respeito do paradeiro do veículo. O endereço no qual a bicicleta estaria, pertence a um infrator conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas.

Uma equipe da PM esteve no endereço para verificar a informação. Os policiais tiveram permissão para entrar no imóvel, onde encontraram quatro tabletes de maconha, R$40, um celular e a bicicleta roubada. Ela foi vendida para outra pessoa e estava em uma casa diferente. O autor foi preso e encaminhado para a Delegacia.