Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos pelo crime de tráfico de drogas, com crack e maconha na noite dessa terça-feira (29) na área central de Santa Cruz de Minas.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), durante um patrulhamento pelo local os policiais visualizaram os adolescentes que, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram esconder algo próximo de uma escola. Os suspeitos foram abordados e com eles foi localizada uma quantia de R$86,50. Durante uma varredura onde eles haviam se abaixado para esconder algum material foi encontrado uma pedra de crack do tamanho de meia caixa de fósforo e três tabletes de maconha.



Ainda, de acordo com a PM, os militares tem conhecimento de que pessoas faziam contanto solicitando drogas para os adolescentes e iam buscar no local em que foram apreendidos, portanto os celulares dos menores foram apreendidos para averiguação.



Os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São João del-Rei, juntamente com o material encontrado na ação.