Um idoso, de 76 anos, foi roubado por um homem armado com um facão na madrugada desta quarta-feira (30) em um estabelecimento comercial na área central de São João del-Rei.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima estava trabalhando no local quando um homem, branco, de boné, calça comprida e blusa de manga longa, entrou no estabelecimento pedindo salgado alegando estar com fome. A vítima respondeu que, naquele momento, não tinha, pois havia pouco movimento. Alguns minutos depois, o suspeito voltou ao local, sacou um facão da cintura e rendeu a vítima. Em seguida, colocou a mão no bolso da calça do idoso e pegou um celular. O suspeito ainda retirou de uma gaveta R$300.

Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.