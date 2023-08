Uma mulher, de 59 anos, foi presa depois de ameaçar algumas crianças com uma arma de fogo de mentira na noite dessa quarta-feira (30) no Bairro Vilela em Barbacena.

Segundo a Polícia Militar (PM), as vítimas relataram que no momento em que passavam em frente a casa da suspeita, ela saiu no portão do imóvel a arma de brinquedo em punho e as ameaçou dizendo para não chutarem mais o portão de sua casa.



A equipe PM foi na residência da suspeita que confirmou ouvir um barulho no portão e saiu para repreender as crianças e mostrou-lhes uma arma de brinquedo.

A mulher foi presa pelo crime de ameaça e conduzida para a Delegacia de Polícia juntamente a arma de brinquedo apreendida.