Um caminhoneiro, de 34 anos, ficou em estado grave após a carreta em que dirigia, carregada com 42.500 litros de etanol tombar na BR-267, Km 201, em Bom Jardim de Minas na madrugada desta sexta-feira (1º).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de carga, cavalo trator e semirreboque, que transportava o combustível tombou fazendo com que a cabine do motorista ficasse destruída. A vítima ficou presa nas ferragens e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em estado grave, com cortes e fraturas pelo corpo, para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora. O SAMU informou que além das lesões, o homem chegou a inalar o etanol por um bom tempo.

As equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e dos órgãos de controle ambiental estão no local e, nesse momento, o trânsito segue em sistema de pare e siga. A remoção total do veículo está prevista para esta sexta-feira (1°).