O Corpo de Bombeiros resgatou um trabalhador da Prefeitura de São João Del-Rei que caiu em uma ribanceira com um trator na tarde desta sexta-feira (1º). O funcionário realizava manutenção da estrada próxima ao lixão do município. Segundo o registro, ele perdeu o controle da máquina, depois que ela apresentou falha nos freios. O veículo desceu a ribanceira e o homem ficou preso embaixo do trator, entre as ferragens.

Os bombeiros utilizaram o desencarcerador, para retirar a vítima do veículo. Aparentemente, a vítima não apresentava nenhuma fratura e, posteriormente, foi conduzido pra Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.