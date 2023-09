Nesta sexta-feira (1), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve a condenação de 17 pessoas denunciadas por promover, constituir, financiar e integrar organização criminosa (com a participação de adolescentes), tráfico de drogas, bem como pela prática do delito de corrupção de menores. Os integrantes do grupo, que era responsável pela comercialização de drogas e outros crimes cometidos nos bairros Bom Pastor, Agroceres, da Luz, Cristal, Corte Grande e Novo Horizonte, em Ubá, foram condenados a quase 20 anos de prisão, para serem cumpridos em regime fechado.

Segundo o MPMG, a facção criminosa atuava no município e região há mais de uma década e contava com uma quantidade significativa de pessoal e materiais que proporcionavam o sucesso das atividades ilícitas exercidas pelo grupo, que incluía também o alicio menores para o tráfico de drogas.

Sobre o caso

No dia 17 de junho de 2020, foi deflagrada a Operação “Alta Frequência”, em Ubá. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de prisão e 27 mandados de busca e apreensão em diversos bairros da cidade.

O objetivo da ação foi combater o tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes, porte de armas e demais crimes violentos. O nome “Alta Frequência” faz alusão ao grau de organização do grupo criminoso. As investigações realizadas mostraram que os integrantes da facção utilizavam rádios comunicadores para gerir toda a atividade criminosa e monitorar a presença policial no local, além de aliciar menores para a prática criminosa.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Participaram da operação promotores de Justiça, policiais civis e aproximadamente 150 policiais militares, com o emprego de cães treinados e a utilização de 35 viaturas.