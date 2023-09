Um piloto de aeronave de 52 anos foi preso pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado n(FICCO/JFA), em conjunto com a Primeira Delegacia Regional de Polícia Civil de Barbacena (1ªDRPC) nessa sexta-feira (1º). O homem estava foragido e foi condenado por tráfico de drogas e foi preso no Estado de Mato Grosso.

A prisão ocorreu no terminal rodoviário da cidade de Barbacena, onde o suspeito foi abordado em um ônibus oriundo de Belo Horizonte. Com ele, foi encontrado um documento de identidade com foto e

dados divergentes. O RG será periciado. Em seguida, o autor foi encaminhado para a Delegacia de plantão.

Na época em que foi detido por tráfico, drogas foram encontradas dentro a aeronave pilotada por ele, em Mato Grosso.