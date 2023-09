Operação conjunta realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Agência de Inteligência (AIP) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), desarticulou uma Organização Criminosa oriunda do Estado do Paraná que vinha abastecendo a cidade de Muriaé com quantidade significativa de entorpecentes. Durante a abordagem foram presas oito pessoas, quatro veículos, um caminhão e 826 tabletes de maconha.



O delegado Glaydson, responsável pelas investigações afima que se trata de uma investigação qualificada em que foi possível identificar todo grupo criminoso que abastecia Muriaé, Ainda segundo ele, o prejuízo ao crime ultrapassa R$1milhão de reais, considerando o valor final da droga.

Trata-se de investigação qualificada da Polícia Civil que busca, por meio de investigação, atuação estruturada para combater grandes fornecedores.Os presos serão colocados a disposição da Justiça e as investigações continuam.