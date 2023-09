A Polícia Militar (PM) desencadeou na manhã desse sábado (02) a Operação Sete Chaves, com o objetivo de desarticular organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas e crimes violentos em São João Nepomuceno. Cinco pessoas, entre 18 e 44 foram presas no Bairro Três Marias.

Segundo a PM, foram apreendidas, 1350 papelotes de cocaína com inscrição "C.V", uma pistola Taurus PT 92. 9 milímetros com um carregador, uma pistola PT 58 HC Plus 380. com um carregador, um revólver Taurus calibre .32, 10 munições calibre .32, um carregador .40, 15 munições calibre .9 milímetros, seis munições cal .380, 13 munições calibre .40, cinco pedras de crack, uma pedra de cocaína, sete tabletes de maconha, uma porção de maconha, R$1.086, uma balança de precisão e quatro celulares.



Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na operação.

Tags:

Drogas | Polícia