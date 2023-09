Um motoboy de 27 anos que trabalha em São João De-Rei foi abordado por três adolescentes, todos de 16 anos, quando seguia para entregar lanches no Bairro Cascalho, em Santa Cruz de Minas, na madrugada do sábado (2). Um dos três suspeitos estava com uma arma de inox, que se assemelha a uma garrucha, conforme o registro. Ele exigiu dinheiro e levou R$27 do entregador. Os adolescentes infratores também roubaram a moto, o capacete, uma maquina de cartão, três lanches, uma garrafa de refrigerante e a mochila que ele usava para realizar as entregas.



A equipe da Polícia Militar esteve na residência de um dos menores em Santa Cruz de Minas, onde localizou a arma de fogo usada por ele para cometer o delito. Dois dos três suspeitos foram apreendidos. Quanto ao terceiro indivíduo, as equipes continuam em rastreamento. A motocicleta foi abandonada pelo trio, próximo do local em que o assalto ocorreu, assim como a mochila do entregador.