Dois homens de 34 anos foram presos em flagrante na madrugada desse domingo (3), no Bairro São Sebastião, em Conselheiro Lafaiete. A equipe da Polícia Militar desencadeou uma operação após receber informações sobre a ocorrência de tráfico no local. Com a dupla foram apreendidas 19 pedras de crack, material para embalar drogas, um revólver calibre 38mm com cinco munições de mesmo calibre, um celular e R$125. Os homens foram encaminhados para a Delegacia.