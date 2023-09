O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) interditou, para todo tipo de veículo, no início da tarde do último sábado (2), o km 23 da MG-133, no trecho entre a cidade de Tabuleiro e o entroncamento para Piau. A interdição ocorreu devido a possibilidade de desmoronamento de parte da pista, o que colocaria em risco os usuários da via.

Segundo o DER, o local da interdição já se encontrava em obras, mas durante a semana anterior um grande volume de chuvas caiu na região, causando intensa infiltração no corpo do aterro. No sábado, pela manhã, depois de vistoria técnica, foi verificada a necessidade de interdição. Vale salientar que não houve perda dos serviços que estão sendo executados no local.

Os trabalhos para liberação da pista já começaram a ser executados e devem ser realizados pelos próximos dez dias. Até que seja concluído, será necessário realizar um desvio que aumenta o percurso da viagem em aproximadamente 10 km. O DER-MG já está realizando a fixação de sinalização indicativa do desvio.

A empresa responsável pela manutenção das rodovias e a 5ª URG-UBÁ já estão tomando todas as providências necessárias para sinalizar o local e orientar os usuários para rotas alternativas.

Opções de desvio

Sentido Ubá - Juiz de Fora: Seguir pela MGC-265, depois ir pela MG-285 até Piraúba, em seguida continuar o trajeto pela MG-353 para Guarani e Rio Novo.

Sentido Juiz de Fora - Ubá: Seguir pela MG-353 passando por Coronel Pacheco - Rio Novo até Piraúba, depois continuar o percurso pela MG-285 sentido Ubá.