Um total de três veículos foram alvos de furtos e roubos na região ao longo do fim de semana. Na madrugada do sábado (2) de setembro, na cidade de Conselheiro Lafaiete, registrou no Bairro Carijós o furto de um veículo. Em Porto Firme, na Zona Rural conhecida como Cabral, um carro foi furtado na tarde dessa sexta-feira (1º) de setembro, após acionamento na Zona Rural conhecida como Cabral.



Em Venda Nova, Zona Rural do município de Piranga, também na noite de sexta-feira (1º) um homem de 20 anos foi abordado por dois indivíduos armados que estavam em uma motocicleta. Após anunciarem o assalto, os autores subtraíram a moto da vítima e fugiram em sentido a rodovia com acesso ao município de Viçosa/MG. Além do veículo, os autores também levaram o aparelho celular da vítima, cartões bancários e o capacete