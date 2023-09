Um homem de 24 anos e uma mulher de 47 anos foram presos por tráfico de drogas no Bairro Monsenhor Mario Quintão, no domingo (3). De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), a Polícia Militar recebeu denúncias e foi averiguar a residência do suspeito. No momento da abordagem, o alvo da ação, fugiu pelos fundos da residência.

A mulher de 47 anos, dona do imóvel, autorizou a entrada dos militares. Eles realizaram vistoria e encontraram três buchas de maconha, uma barra e um tablete da mesma substância, seis porções de cocaína, seis pedras de crack, duas buchas de haxixe e seis porções de crack. A proprietária também foi presa e encaminhada para a Delegacia. Foi pedido reforço para localizar o suspeito, no entanto, até o momento a prisão não foi confirmada.