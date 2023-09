Um homem de 30 anos se deslocava entre Alfredo Vasconcelos para Ressaquinha, quando foi vítima de tiros, no KM 683 da BR-040, na noite de domingo (3). A vítima ainda disse que o autor dos disparos, seria um homem de 40 anos.

A princípio foram constatados cinco perfurações no veículo, sendo três na porta dianteira esquerda e duas na porta traseira esquerda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu a vítima que foi atingida na região do abdômen e encaminhada para o hospital. Durante diligências para localizar o autor dos disparos, a Polícia Militar foi na residência do suspeito em Alfredo Vasconcelos. A equipe foi autorizada a entrar, mas o homem não estava no local.

Após vistoria, a Polícia encontrou uma pistola de calibre 9mm e um carregador com nove munições intactas em um coldre marrom no interior de um caminhão parado na garagem. O caminhão estava ao lado de um veículo, que foi utilizado na fuga. O automóvel estava sem a roda dianteira direita, com

o interior e porta do motorista, assoalho e volante com marcas de sangue.

No quarto do autor, foi localizada uma maleta com dois carregadores para pistola com capacidade para 17 cartuchos, cinco cartelas de munição calibre 9mm lacradas contendo 10 munições cada, uma caixa de cor verde contendo 39 munições de calibre 9mm, uma caixa de cor verde com 50 munições de calibre 22 intactas, um extrator de espoleta na cor laranja, um coldre preto, duas caixas de espoleta (uma com 100 unidades intactas e a outra com 42), uma munição de calibre 20 mm intacta, duas munições de calibre 28 mm intacta, 41 cartuchos deflagrados de munição calibre 28mm e três de calibre 20mm para recarga, um pote contendo pólvora simples, uma sacola com buchas e uma sacola contendo chumbo.

Na mesa de cabeceira, foram encontradas 11 munições deflagradas de9mm, e três munições deflagradas de calibre 38mm. Foi realizada a apreensão de todo o material e o veículo, removido ao pátio

credenciado. O autor ainda não foi encontrado, segundo a PM.

